شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها إعلان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انتقال والتر بواليا لاعب الفريق إلى القادسية السعودي لمدة عام على سبيل الإعارة بنية البيع، وأنهى توفيق كافة الإجراءات التعاقدية

أحمد يحيى يعود لمران الاتحاد السكندرى غدا استعدادا لمباراة المصرى

يعود أحمد يحيى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلى مران زعيم الثغر غدا السبت، استعداداً لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى الإثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انتقال والتر بواليا لاعب الفريق إلى القادسية السعودي لمدة عام على سبيل الإعارة بنية البيع، وأنهى توفيق كافة الإجراءات التعاقدية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة.

تواجد محمود عبد العاطي دونجا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدورى العام، بعد غياب دام 121 يوما للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التى ستخوض لقاء الزمالك غدا ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة و النصف مساءً، وجاءت القائمة تضم كلا من :

الاتحاد يجدد الثقة فى عماد النحاس ويطالب اللاعبين بتصحيح المسار أمام المصرى حرص محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، على حضور تدربب الفريق بمقر النادى بسموحة، وعقد جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين طالبهم فيها بنسيان الخسارة بخماسية أمام سيراميكا فى الجولة الماضية. يخضع محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لـ تحاليل فيروس كورنا اليوم عقب شكوى اللاعب من ارتفاع فى درجات الحرارة وظهور أعراض البرد عليه، الأمر الذى جعل الحارس يجرى اتصالا هاتفيا بعمرو الأشلم طبيب الفريق السكندرى، والذى أوصى بخضوع اللاعب للفحوصات اللازمة.

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات لضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، موضحا أن الحديث عن الصفقات فى الوقت الحالي أمر سابق لأوانه.

كشف هاني سعيد، المدير الرياضى لنادي بيراميدز، أن قضية عبد الله السعيد والأهلي لم يحدث فيها حكم نهائي، موضحا أن الأهلي حصل على حكم لكنه ليس قانونيا ونسير فى كافة الطرق، خاصة أن موقف عبد الله سليم ونحن فى بيراميدز ندعم اللاعب.

منعاً لتكرار أزمة اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وضعت الجبلابة بنداً فى عقد روي فيتوريا المدير الفنى الجديد للمنتخب ينص على التزامه بالسلوك الرياضى، وفقا لتعليمات الفيفا، وفى حال ارتكاب أى مخالفة يتحمل فيتوريا أى غرامات.

يبحث طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، عن حلول ودية مع نادى اتحاد جدة السعودى، الذى وقع عقود الانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل، ليؤجل انضمامه للفريق حتى نهاية الموسم الحالي فى مصر بنهاية أغسطس المقبل، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك فكرة رحيل اللاعب فى الوقت الحالى، وتحديدا قبل نهاية الموسم الكروى.

يفتقد فريق الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز جهود ثمانية لاعبين فى مباراته القادمة أمام بيراميدز، المقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.