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منتخب السلة يخسر أمام الجزائر بالبطولة العربية لشباب السلة

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القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة السلة شباب تحت 18 سنة أمام نظيره الجزائري بنتيجة 73/76 فى ثانى جولات البطولة العربية التى تقام بنادى الزهور. 

 

يشارك بالبطولة العربية للسلة 6 دول هى كل من الإمارات والجزائر، وقطر والكويت،  والسعودية بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

 

وتغلب المنتخب أمس على نظيره السعودي بنتيجة 101/32 فى الجولة الأولى من البطولة.

 

قائمة اللاعبين تضم كلاً من: بيبو زهران ، محمد تيفا ،علي وحيد ، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو ، فهمي زيدان ،  بلال طلبة،  خالد وليد ، عبدالله محمد ،  احمد تامر توفيق ،  نادر فخر الدين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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