شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخسر أمام الجزائر بالبطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة السلة شباب تحت 18 سنة أمام نظيره الجزائري بنتيجة 73/76 فى ثانى جولات البطولة العربية التى تقام بنادى الزهور.

يشارك بالبطولة العربية للسلة 6 دول هى كل من الإمارات والجزائر، وقطر والكويت، والسعودية بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وتغلب المنتخب أمس على نظيره السعودي بنتيجة 101/32 فى الجولة الأولى من البطولة.

قائمة اللاعبين تضم كلاً من: بيبو زهران ، محمد تيفا ،علي وحيد ، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو ، فهمي زيدان ، بلال طلبة، خالد وليد ، عبدالله محمد ، احمد تامر توفيق ، نادر فخر الدين.