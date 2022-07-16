شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده يضم 22 لاعبا لقائمة المحلة استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التى ستخوض لقاء الزمالك غدا ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة و النصف مساءً، وجاءت القائمة تضم كلا من :

في حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى .

في خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، محمود علاء ، محمد عبد القادر ، خالد سامى ، هانى عادل ، إيهاب سمير ، مصطفى العش .

في خط الوسط .. بسام ماهر ، يحيى حامد ، أحمد السيد ، خالدالاخميميى ، أحمد الشيخ ، حميد ماو ، وليد مصطفى ، هشام عادل ، إبراهيم كونيه ، باولن فوافى.

في الهجوم .. ماليك توريه ، عبده يحيى ، عبد الرحمن عاطف " اجويروا " .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 8 مباريات .