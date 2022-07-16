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سمر حمزة تتوج ببرونزية الرانك الدولية للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد - توجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية البرونزية فى بطولة الرانك الدولية التى تقام بتونس، بعد الفوز على لاعبة ألمانيا فرانسى بنتيجة 3/1.

 

وجاءت منافسة سمر على البرونزية بعدما خسرت أمام الأمريكية فانكوفا بنتيجة 6/10 ، فى قبل النهائي. 

 

وتأهلت سمر إلى قبل النهائي بعد الفوز على لاعبة أمريكا بنتيجة  10/9 ، فى ثانى مباريات بطولة الرانك ، ومن قبلها الفوز على لاعبة ألمانيا.

 

 سمر حمزة سبق وحققت برونزية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر مؤخرا، وحقق خلالها لاعبو المصارعة 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضيتين و6 برونزيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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