شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يحيى يعود لمران الاتحاد السكندرى غدا استعدادا لمباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد يحيى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلى مران زعيم الثغر غدا، السبت، استعداداً لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى الاثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

وحصل أحمد يحيى على إذن من الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى على الغياب من مران اليوم الجمعة بعد الحالة النفسية السيئة التى مر بها خلال اليومين الماضيين بسبب وفاة شقيقه وهجوم جماهير سيد البلد عليه بعد تلقيه خمسة أهداف فى مباراة سيراميكا.

وكان أحمد يحيى قد ترك ملعب المباراة قبل استكمال اللقاء، نظراً لتعرضه لكثير من السباب من جماهير الاتحاد الموجودة بالمدرجات، بعد استقبال شباكه لـ 5 أهداف، حيث كان اللاعب يخوض اللقاء بعد أقل من 48 ساعة فقط على وفاة شقيقه.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ24 بالدورى المصرى الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للحارس أحمد يحيى وجاء التعليق، كالتالى:"بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيي، والذي بعطاءه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".