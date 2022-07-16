شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستبعد أحمد أيمن من قائمة فيوتشر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدي باز، منح لاعبه الشاب أحمد أيمن راحة سلبية بعد تعرضه للإصابة بالتهاب فى مفصل القدم، خلال التدريبات الأخيرة لفريقه استعدادًا لملاقاة فيوتشر فى إطار أحد جولات الدوري العام.

وخرج المدافع الأيمن للدراويش، من قائمة الفريق التى غادرت اليوم للمبيت بأحد فنادق العاصمة تحضيرا لمواجهة الفريق الصاعد حديثا للمسابقة المحلية غدًا السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المعروف أن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، ضم خلال هذا اللقاء 22 لاعبًا من بينهم محمود عبد العاطي دونجا ومحمد الشامي وأحمد مصطفي بعد استبعاد محمد فوزي وعماد حمدي ومحمد بن خماسة ومدحت فقوسه ووجيه عبد الحكيم ومروان حمدي وجان موريل لأسباب مختلفة.