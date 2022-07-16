شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يعود للإسماعيلي بعد غياب 121 يوما بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمود عبد العاطي دونجا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدورى العام، بعد غياب دام 121 يوما للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

وكانت آخر مباراة شارك فيها دونجا مع فريقه ضد الاتحاد السكندري فى الجولة الـ 13 من عمر المسابقة المحلية التى أقيمت 16 مارس الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ويحل الدراويش ضيفا على فريق فيوتشر غدًا السبت فى السادسة والنصف مساءً على ملعب السلام بالقاهرة، فى الأسبوع الـ 25 بمسابقة الدوري التى تشهد غياب محمد فوزي حارس المرمي للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء بالإضافة إلى عماد حمدي ومحمد بن خماسة ومدحت فقوسه ووجيه عبد الحكيم بجانب استبعاد أحمد أيمن وجان موريل.

ويسعي الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذه المباراة من أجل الابتعاد عن المنطقة التى لا تليق على الإطلاق بحجم وقيمة هذا النادي العريق والكبير، بعد إستعادة مسيرة الإنتصارات على حساب سموحه بعدما فاز عليه مؤخرًا بهدف نظيف.