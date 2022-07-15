النصر يرفض الاستغناء عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

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كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر حسمت أمرها بشأن الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب الفريق خلال الموسم الجديد، بعد موافقة المدرب رودي غارسيا.



وبحسب ذات التقارير، فإن إدارة النصر قررت استمرار بيتي مارتينيز داخل صفوف الفريق، وعدم التفريط باللاعب إلى أي فريق على سبيل الإعارة أو البيع النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير إن النصر تلقى العديد من العروض لكسب خدمات اللاعب ولكنها ضعيفة، حيث إن إدارة العالمي لم تحصل على مقابل مادي مناسب للاستغناء عن مارتينيز.