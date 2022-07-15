شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجدد الثقة فى عماد النحاس ويطالب اللاعبين بتصحيح المسار أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، على حضور تدربب الفريق بمقر النادى بسموحة، وعقد جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين طالبهم فيها بنسيان الخسارة بخماسية أمام سيراميكا فى الجولة الماضية.

وأكد رئيس النادى السكندرى للاعبين أنه لا وقت للخلافات وتصفية الحسابات، مطالباً الجميع بالاجتهاد، خصوصا أن أمامهم مباراة مصيرية أمام المصرى البورسعيدى الاثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدورى العام.

وطالب مصيلحى اللاعبين بالأداء الرجولى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المصرى البورسعيدى لمصالحة الجماهير، مؤكداً تقديره لغضب الجماهير من سوء الأداء والهزيمة الصعبة، مشددا على لاعبيه بضرورة التعويض وعدم البكاء على اللبن المسكوب.

وأكد مصيلحى أنه يتمنى من الجهاز واللاعبين أن يكونوا على قدر المسئولية، مشددا على دعمه لعماد النحاس وقدرته على تصحيح مسارالفريق، لافتا إلى أن المجلس بالكامل لم يقصر فى حق اللاعبين أو الجهاز الفني.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ24 بالدورى المصرى الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للحارس أحمد يحيى وجاء التعليق، كالتالى: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيي، والذي بعطاءه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".