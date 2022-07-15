شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية سيراميكا فى الاتحاد على المائدة الفنية لعودة فى المقاولون قبل موقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا، وآخرها مباراة الاتحاد السكندري، والتي فاز خلالها سيراميكا بـ 5 أهداف نظيفة، للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى أبناء أحمد سامي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا التي ستقام بعد غد، الأحد، فى الجولة 25 للدوري الممتاز، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بالدور الأول قد انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.

وعقد محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها باعتبار المباريات المقبلة في الدوري العام، على أنها مباريات كؤوس غير مقبول فيها الهزيمة أو التعادل، وإنما البحث عن الفوز فقط.

وشدد عودة على أهمية عدم فقد النقاط لتحسين وضع الفريق في الجدول والهروب من صراع القاع الذي بات يضم العديد من الفرق الكبيرة.

من ناحية أخرى، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على نظيره البنك الأهلي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر في إطار استعداد الفريق لمباريات الدوري.

وأبدى نادى المقاولون العرب استياءه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى صاحبت مباراة الفريق أمام الزمالك فى مسابقة الدوري، والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف فى الجولة 24 بالدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وأحرز لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً أخر.