شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى يتعافى من إصابة العين ويشارك مع بيراميدز استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعافى إسلام عيسي لاعب فريق بيراميدز من إصابة الجرح القطعي التى تعرض لها فى العين خلال مواجهة فريق سيراميكا، وشارك اللاعب فى التدريب الجماعي لبيراميدز استعدادًا للأهلي غدًا.
وشارك اسلام عيسي فى التدريب الجماعي بشكل طبيعي وينتظر قرار المدير الفني تاكيس جونياس لدخول قائمة مواجهة الأهلي.
وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، سجل ثنائية المارد الأحمر محمد شريف وحسام حسن، وسجل هدف بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء.جدول ترتيب الدورى المصرى
الزمالك 54 نقطة من 24 مباراة
بيراميدز 50 نقطة من 24 مباراة
الأهلى 48 نقطة من 22 مباراة
فيوتشر 39 نقطة من 24 مباراة
سموحة 39 نقطة من 24مباراةالقنوات الناقلة لمباريات الدورى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.