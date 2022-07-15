شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى يتعافى من إصابة العين ويشارك مع بيراميدز استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى إسلام عيسي لاعب فريق بيراميدز من إصابة الجرح القطعي التى تعرض لها فى العين خلال مواجهة فريق سيراميكا، وشارك اللاعب فى التدريب الجماعي لبيراميدز استعدادًا للأهلي غدًا.

وشارك اسلام عيسي فى التدريب الجماعي بشكل طبيعي وينتظر قرار المدير الفني تاكيس جونياس لدخول قائمة مواجهة الأهلي.

وتفتتح غداً، السبت، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة لقاءات، تجمع الزمالك مع غزل المحلة، وفيوتشر مع الإسماعيلى، وأخيراً الاهلى مع بيراميدز.