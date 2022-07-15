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إسلام عيسى يتعافى من إصابة العين ويشارك مع بيراميدز استعدادا للأهلي

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القاهرة - سامية سيد - تعافى إسلام عيسي لاعب فريق بيراميدز من إصابة الجرح القطعي التى تعرض لها فى العين خلال مواجهة فريق سيراميكا، وشارك اللاعب فى التدريب الجماعي لبيراميدز استعدادًا للأهلي غدًا.

 

وشارك اسلام عيسي فى التدريب الجماعي بشكل طبيعي وينتظر قرار المدير الفني تاكيس جونياس لدخول قائمة مواجهة الأهلي.

 

وتفتتح غداً، السبت، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة لقاءات، تجمع الزمالك مع غزل المحلة، وفيوتشر مع الإسماعيلى، وأخيراً الاهلى مع بيراميدز.

وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، سجل ثنائية المارد الأحمر محمد شريف وحسام حسن، وسجل هدف بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء.

جدول ترتيب الدورى المصرى 

الزمالك 54 نقطة من 24 مباراة 

بيراميدز 50 نقطة من 24 مباراة 

الأهلى 48 نقطة من 22 مباراة 

فيوتشر 39 نقطة من 24 مباراة 

سموحة 39 نقطة من 24مباراة 

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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