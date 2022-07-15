الرأس الأخضر تهزم أنجولا وتحسم ثالث بطاقات نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - حسم منتخب الرأس الأخضر ثالث بطاقات التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 23/24 ضمن منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة على أرض مصر في الفترة من 11 يوليو وحتى 18 من الشهر نفسه.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الرأس الأخضر 13/12 و استمرت الندية بين المنتخبين في الشوط الثاني لينجح المنتخب الأنجولي في التعادل قبل أن ينجح الرأس الأخضر في الفوز وحسم التأهل في الثواني الأخيرة.

وبذلك ضمن الرأس الأخضر التأهل لبطولة العالم لكرة اليد التي تقام العام المقبل 2023.

وسيصطدم منتخب الرأس الأخضر مع المنتخب المغربي في نصف نهائي البطولة .

يذكر ان منتخب المغرب و تونس قد حسما تأهلهما إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، حيث فاز المنتخب المغربي على المنتخب الغيني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بنتيجة 28/24 ،

بينما فاز منتخب تونس على منتخب الكونغو الديموقراطية 40/34 في مباراة مثيرة بربع النهائي .