شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة فيوتشر.. ومنافسة قوية لخلافة فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، مرانه الأخير على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، فى إطار برنامجه الإعدادي لملاقاة فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الصاعد حديثا للمسابقة المحلية غدًا السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب السلام بالقاهرة.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد ركز على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية خلال هذا المران بعدما عقد إجتماع مع لاعبيه طالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات فى الفترة المقبلة من أجل إسعاد الجماهير والإبتعاد عن المنطقة التى لا تليق على الإطلاق بحجم وقيمة هذا النادي العريق والكبير.

فى حين أدي عمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم حارسي المرمي تدريبات قوية فى ظل المنافسة بينهما على حماية عرين الدراويش، نظرًا لغياب محمد فوزي عن هذا اللقاء لتعرضه للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث له هذا الموسم فى مباراة سموحه الأخيرة.