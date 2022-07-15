شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: قضية عبد الله السعيد والأهلي لم يصدر فيها حكم نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد، المدير الرياضى لنادي بيراميدز، أن قضية عبد الله السعيد والأهلي لم يحدث فيها حكم نهائي، موضحا أن الأهلي حصل على حكم لكنه ليس قانونيا ونسير فى كافة الطرق، خاصة أن موقف عبد الله سليم ونحن فى بيراميدز ندعم اللاعب.

وأضاف سعيد فى تصريحات صحفية، "نواجه أزمة بسبب الأخطاء التحكيمية، خاصة النقطة المتعلقة بالوقت الضائع، ونواجه مشكلة فى العدالة بشكل عام".

وفى سياق متصل، يفتقد فريق الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز جهود ثمانية لاعبين فى مباراته القادمة أمام بيراميدز، المقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأكد غياب كل من أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى فى مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.

ويعكف الجهاز الفني على وضع الخطة المناسبة لمباراة بيراميدز من خلال منح تعليمات للاعبيه بضرورة التحكم في الكرة أطول وقت ممكن واسترجاعها فى أسرع وقت حال قطعها من قبل لاعبي الفريق السماوي، وضرورة تنويع طرق اللعب فى الاختراق عن طريق التمريرات القصيرة والتحرك بدون كرة واللعب بين خطوط فريق بيراميدز من أجل الوصول إلى مرمى وتحقيق الهدف المراد من هذه المواجهة.

ودخل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، من أجل تدعيم قائمة الأهلي في مباراته القادمة ضد بيراميدز غدا السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري.

وغاب بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، بسبب انشغاله بمفاوضات الرحيل إلى نادي قطر القطري قبل أن تتعطل المفاوضات بين الناديين عدم التوصل إلى اتفاق مرضي لكلا الأطراف.