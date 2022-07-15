شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأخير قبل مباراة بيراميدز‏.. سواريز يجتمع بمعاونيه وجمل خططية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة بيراميدز التي تقام فى ‏التاسعة مساء غدٍ، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين ‏من مسابقة الدوري الممتاز.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف ‏وجمل فنية وخططية تحت إشراف ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.‏

وحرص سواريش على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران، ضمن الجلسات ‏التنسيقية للتحضير لمباراة بيراميدز.‏ وقاد إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى فقرات تدريبية وفنية لخماسي الحراس: محمد الشناوي ‏وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.‏

وواصل محمود وحيد وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني تدريباتهم التأهيلية بالجري حول الملعب ‏وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزهم للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية. ‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيوتشر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد الأهلي والسلام مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏