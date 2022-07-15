مران الأهلي الأخير قبل مباراة بيراميدز‏.. سواريز يجتمع بمعاونيه وجمل خططية

شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأخير قبل مباراة بيراميدز.. سواريز يجتمع بمعاونيه وجمل خططية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة بيراميدز التي تقام فى التاسعة مساء غدٍ، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وجمل فنية وخططية تحت إشراف ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
وحرص سواريش على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران، ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمباراة بيراميدز. وقاد إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى فقرات تدريبية وفنية لخماسي الحراس: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.
وواصل محمود وحيد وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني تدريباتهم التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيوتشر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي والسلام مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.