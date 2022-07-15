شكرا لقرائتكم خبر عن رجال حملوا چينات الزمالك.. القلعة البيضاء تحتفل بعيد ميلاد محمود الخواجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد لاعبه السابق محمود الخواجة، أحد نجوم القلعة البيضاء خلال فترة سبعينيات القرن الماضي، مؤكداً أنه أحد الرجال الذين حملوا چينات الزمالك والتى توارثتها الأجيال.

وكتب حساب النادى على تويتر، "كان لجيل السبعينيات رجال حملوا چينات الزمالك التي توارثتها الأجيال، أحدهم كان محمود الخواجة، كل عام وأنت بخير، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



الزمالك

من ناحية أخرى، يدخل فريق الكرة بنادي الزمالك معسكرا مغلقا مساء اليوم، الجمعة، فى مدينة كفر الشيخ استعداداً للقاء غزل المحلة المقرر له مساء غد، السبت، فى الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

ويختتم الفريق تدريباته فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويؤدي الفريق تدريباته في الخامسة مساءً، ثم يبدأ التجمع للسفر إلى مدينة كفر الشيخ للانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة غزل المحلة.