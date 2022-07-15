شكرا لقرائتكم خبر عن عودة علاء وحازم والمثلوثي وغياب روقا والسعيد عن قائمة الزمالك لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غد، السبت، فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز باستاد المحلة.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

وشهدت القائمة عودة محمود علاء وحازم إمام وحمزة المثلوثي، وغياب محمد أشرف روقا وعمر السعيد.