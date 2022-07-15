شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات تحمل شعار بطولة العالم للسلاح فى استاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة العالم للسلاح التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بيع منتجات تحمل شعار البطولة وهدايا سياحية تحمل شكل الأهرامات .

وانطلقت اليوم الجمعة فى التاسعة صباحًا، منافسات بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، والتى تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولى حتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت قائمة المنتخب المصري المشارك فى منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات كالتالي: ناردين إيهاب وشرويت جابر ولمى حزين وآية شريف.

وجاءت ناردين إيهاب في المجموعة العاشرة بينما تضم المجموعة الثالثة عشر آية شريف، وتلعب لمى حزين في المجموعة السادسة عشر، وأخيرًا شرويت جابر في المجموعة ال 21.



بطولة السلاح بالقاهرة

وتقام اليوم منافسات دور المجموعات والأدوار الغير رئيسية ليتأهل 64 لاعب ولاعبة إلى دور الـ 64 الرئيسي والمقرر انطلاقه من يوم 18 يوليو الجاري.

ويتم تأهيل أول 16 لاعب أو لاعبة في التصنيف الخاص بكل سلاح إلى دور ال 64 الرئيسي.