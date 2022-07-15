شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه فى إصابة محمد عبد المنصف حارس الاتحاد السكندرى بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لـ تحاليل فيروس كورنا اليوم عقب شكوى اللاعب من ارتفاع فى درجات الحرارة وظهور أعراض البرد عليه، الأمر الذى جعل الحارس يجرى اتصالا هاتفيا بعمرو الأشلم طبيب الفريق السكندرى، والذى أوصى بخضوع اللاعب للفحوصات اللازمة.
وطمأن عبد المنصف، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الجمهور على حالته الصحية مؤكدا أنه يعانى من اشتباه الإصابة بكورونا، وسيخضع للتحاليل للتأكد من سلامته أو إصابته بالفيروس.
ويوجه الاتحاد السكندرى أزمه فى مركز حراسة المرمى لمرور أحمد يحيى حارس الفريق لحاله نفسيه سيئة وتقديمه اعتذارا عن حضور التدريب اليوم وكذلك تحاليل منصف الأمر الذى يجبر الجهازالفنى للاستعانه بالحارس الثالث صبحى سليمان أمام المصرى فى المباراه المقرر لها الاثنين المقبل على استاد برج العرب ضمن مباريات الاسبوع 25.
يشار إلى أن أحمد يحيى رفض استكمال مباراة فريقه أمام سيراميكا، وغادر الملعب عقب هجوم الجمهور عليه من المدرجات، مما أدى إلى توقف اللعب وتبديل الحارس فى الدقيقة 80 من المباراة التى جمعت الفريقين، أمس الخميس، على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى فاز فيها سيراميكا بخماسية نظيفة.
بدورها، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى لاعب الجولة الـ24 بالدورى المصرى الممتاز، ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة للحارس أحمد يحيى، وجاء التعليق، كالتالى: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندرى أحمد يحيي، والذى بعطائه اختير لاعباً للجولة.. أبق رأسك مرفوعاً يا أحمد".