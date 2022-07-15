شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفعل تشكيل لجنة فض المنازعات الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة تفعيل قرار تشكيل لجنة فض المنازعات بالجبلاية بداية من الموسم المقبل، ضمن الهيكلة الجديدة التى يجرى حاليا إعدادها.

ويضم تشكيل اللجنة 6 ممثلين لجمعية اللاعبين المحترفين و6 ممثلين للأندية ورئيس من الهيئة القضائية، ويكون دورها الفصل فى النزاعات بين اللاعبين والأندية المصرية، بينما يلجأ اللاعبون والمدربون الأجانب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتهدف لجنة فض المنازعات لنظر الشكاوى والقضايا المتداولة بين اللاعبين والأندية، كنوع من تقليل فرص اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت شكاوى عديدة من لاعبين وأندية مصرية إلى الفيفا، وهو ما جعل الاتحاد الدولى يطلب تفعيل هذه اللجنة من اتحاد الكرة أكثر من مرة، قبل أن تقرر اللجنة الخماسية السابقة وضع بند فى اللائحة لتشكيل هذه اللجنة من 13 عضوا ويترأسها أحد رجالات القضاء.