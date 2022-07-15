شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخبى الشباب والناشئين فى البطولة الأفريقية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجودو، بقيادة محمد رشوان، قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 21 وحتى 24 يوليو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي.

وضمت قائمة منتخب مصر لشباب الجودو كلاً من:

يسري سامي – عادل حمادة – مروان الطناهي – زياد الدالي – علي عبد العال – عمر الرملي – هادي حسين – أحمد عبد السميع – نورا سالم – ندى فايز – حنين الطيب – تسنيم رشدي – فاطمة غانم – أفنان شحاتة – فريدة مجدي – فرح شرف – صفا سليمان.

فيما ضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من:

مروان سالم – ياسين صبرة – رمضان سعيد – فارس إبراهيم – عمار أبوهاشم – عبد الرحمن السيد – مصطفى زياد – فاطمة محمد – زينب صفا – ندى فايز – سجدة غنيم – فريدة مجدي – صفا سليمان.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات باتحاد الجودو، ويعاونه السيد أبو ميدان وحاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي.

ومن المقرر أن يسافر منتخب الناشئين إلى كينيا يوم 18 يوليو المقبل ويترأس البعثة الدكتور أحمد صبرة عضو مجلس الإدارة، ويلحق بهم منتخب الشباب يوم 20 من الشهر نفسه، ويترأسه عصام رشاد نائب رئيس الاتحاد.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد، إن المنتخب استعد جيدا للمشاركة في البطولة، وأن الهدف هو حصد أكبر عدد من الميداليات، وأن الجميع يعمل من أجل مصلحة اللعبة وإعتلاء منصات التتويج القارية والدولية.