شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا والشامي ومصطفى على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد الشامي وأحمد مصطفي ومحمود عبد العاطي دونجا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إلى قائمة فريقهم استعدادًا لملاقاة فيوتشر ضمن منافسات الجولة الـ 25 بمسابقة الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفاً على الفريق الصاعد حديثا للمسابقة المحلية غدًا، السبت، فى السادسة والنصف مساءً على ملعب السلام بالقاهرة.

وتشهد القائمة، التى أعلنها الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، غياب محمد فوزي حارس المرمي للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى عماد حمدى ومحمد بن خماسة ومدحت فقوسه ووجيه عبد الحكيم بجانب استبعاد أحمد أيمن وجان موريل.

وجاءت القائمة التى ضمت 22 لاعبًا على النحو التالي..

فى حراسة المرمي .. عمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد

فى خط الدفاع .. عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني

فى خط الوسط .. عمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد بيومي ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي وحسن ياسين

فى خط الهجوم .. حازم مرسي وخالد النبريصي ومحمد الشامي

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذه المباراة من أجل الإبتعاد عن المنطقة التى لا تليق على الإطلاق بحجم وقيمة هذا النادي العريق والكبير.