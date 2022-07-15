شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: لم نطلب ضم طارق حامد والزمالك لم يحدثنا لطلب دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات لضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، موضحا أن الحديث عن الصفقات فى الوقت الحالي أمر سابق لأوانه.

وشدد هاني سعيد على أن الزمالك لم يدخل فى مفاوضات مع إدارة ناديه لشراء نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق، مؤكدا أن الاستغناء أو بيع أى لاعب سيكون وفقا لسياسة إدارة والجهاز الفني لنادى بيراميدز.

وفى السياق ذاته، كشف هاني سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن رمضان صبحي لاعب الفريق يرغب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي ونحن لن نمانع، وإذا فضل الرحيل ستكون الأولوية للاحتراف.