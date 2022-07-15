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سمر حمزة تنافس على برونزية الرانك الدولى للمصارعة بتونس

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القاهرة - سامية سيد - تخوض سمر حمزة بعد قليل منافسات مباراة الميدالية البرونزية فى بطولة الرانك الدولية التى تقام بتونس، وتأتى منافسة سمر على البرونزية بعدما خسرت أمام الأمريكية فانكوفا بنتيجة 6/10 ، فى قبل النهائي، على أن تلتقى مع فرانسى الألمانية على البرونزية. 

 

وتأهلت سمر إلى قبل النهائي بعد الفوز على لاعبة أمريكا بنتيجة  10/9 ، فى ثانى مباريات بطولة الرانك ، ومن قبلها الفوز على لاعبة ألمانيا.

 

 سمر حمزة سبق وحققت برونزية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر مؤخرا، وحقق خلالها لاعبو المصارعة 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضيتين و6 برونزيات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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