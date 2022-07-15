العميد يستعد لمعركة الأسكندرية

الشارقة - اميمة ياسر - كثف المصرى بقيادة حسام حسن استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى عقب نهاية مباراة فاركو مباشرة.

وعاد الفريق للتدريبات صباح أمس الخميس دخل فيه اللاعبون الذين خاضوا المباراة تدريبات الاستشفاء بينما عمل الجهاز الفنى على تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة ايزى ايمكا وعمرو موسى واوستن أموتو بتدريبات الأحمال للتأكد من جاهزيتهم لخوض اللقاء القادم ودعم صفوف الفريق.

وركز حسام حسن فى التدريبات مع المهاجمين عمرو مرعي وزملائه على إنهاء الهجمات واستغلال الفرص التى تتاح للفريق وعدم إهدار الفرص التى تكلف الفريق الكثير مثلما حدث فى لقاء فاركو.

وركز حسام حسن فى التدريبات على أسلوب اللعب السريع وبناء اللعب من الخلف والضغط الهجومى المتواصل والمكثف من أجل مباغتة المنافس وتسجيل هدف مبكر يؤمن للفريق تقدمًا مبكرًا من أجل حسم النقاط الثلاث ومواصلة التقدم فى جدول الترتيب نحو فرق المقدمة.