شكرا لقرائتكم خبر المغرب يتقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، أعلن أن بلاده ستتقدم بطلب ترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم التى ستقام 2030، وذلك بعد خسارة المغرب حق تنظيم البطولة التى ستقام العام 2026 لصالح ملف ثلاثي تقدمت به الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وقالت شبكة ÁFRICA FUTBOLERA المتخصصة في الكرة الإفريقية، «إن المغرب يستعد لتقديم ملفه الفردي لاستضافة كأس العالم 2030، خاصة أن المغرب نجح في استضافة العديد من الفعاليات الكبرى خلال الآونة الأخيرة».
وأكدت صحيفة «تايمز» البريطانية في وقت سابق أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كان يخطط لإقحام المغرب ضمن الملف الثنائي الإسباني والبرتغالي للترشح من أجل تنظيم مسابقة كأس العالم لعام 2030.
ويسعى المغرب أن يكون ثاني بلد إفريقي ينظم البطولة بعد جنوب إفريقيا في 2010، والثاني عربيا بعد قطر التي ستنظم كأس العالم 2022.
يذكر أن مجموعة من البلدان عبرت عن رغبتها في التقدم بملف مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، على غرار ملف السعودية وإيطاليا، وأيضا ملف يضم كلا من بلغاريا، اليونان، رومانيا، صربا، وملف الأرجنتين، الأوروغواي، الباراغواي، تشيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يتقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.