شكرا لقرائتكم خبر مونديال قطر يمنع لاعبي الأهلي من اللعب في يلو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون أكبر دافع لخروج لاعبي الأهلي المحليين من فريقهم اللعب في مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في الثلث الثالث من نوفمبر المقبل.

ويطمح أي لاعب محلي في الأهلي للمشاركة مع المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم 2022 ولكن اللعب في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) قد يكون هو العائق الأكبر بسبب عدم اختيار أي لاعب منه خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبحث كل لاعب عن فرصة الإعارة لأي فريق في دوري المحترفين لضمان اللعب تحت أعين المدرب الفرنسي هيرفي ريناد الذي ضم في آخر تشكيلة له لاعبين من الأهلي الحارس محمد الربيعي وعبدالرحمن غريب، لكن هناك لاعبين آخرين مرشحون للعب في المنتخب الأول مثل هيثم عسيري وعبدالباسط هندي وعلي مجرشي وعلي الأسمري.

ويبدو حل هذه المشكلة في يد إدارة الأهلي إما بإعارة اللاعبين أو أخذ تصريح من ريناد بأنه سيشاهد لاعبي الأهلي وهم يشاركون في دوري يلو.

يذكر أن الأهلي هبط للمرة الأولى في تاريخه لدوري الدرجة الأولى بعد حلوله في المركز الـ14 ما قبل الأخير.