طوكيو تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو منافسات بطولة العالم لألعاب القوى عام 2025، وذلك بحسب ما أعلنه مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكانت طوكيو استضافت العام الماضي دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي تأجلت لمدة عام، وأقيمت بدون حضور جماهير، بسبب جائحة كورونا.

وتم اتخاذ قرار منح طوكيو حق استضافة بطولة العالم 2025 خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي في مدينة يوجين بولاية أوريجون الأمريكية قبل انطلاق منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى أمس الجمعة.

وتفوقت طوكيو في المنافسة على استضافة البطولة، على نيروبي وسيليزيا وسنغافورة.

وقال سيبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى «ضمن مجموعة قوية للغاية من المرشحين لاستضافة بطولة العالم 2025 لألعاب القوى، قدمت طوكيو ملفا مقنعا».