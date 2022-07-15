الأخضر الشاب يتغلب على طاجيكستان وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عاما على ضيفه منتخب طاجيكستان بنتيجة 1 - 0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن المعسكر الإعدادي المقام استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وسجل هدف «الأخضر» اللاعب يزيد جوشان في الدقيقة 4 من عمر المباراة، التي عمد من خلالها مدرب المنتخب صالح المحمدي إلى الدخول بتشكيلتين مختلفتين، خاضت كل منها شوطا كاملا، وذلك للوقوف على مستويات جميع اللاعبين قبل البطولة.

يشار إلى أن المنتخب السعودي تحت 20 عاما، يأتي على رأس المجموعة «الأولى» في بطولة كأس العرب التي ستقام في أبها خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل، وإلى جانبه منتخبا العراق وموريتانيا.

من جانب آخر أنهت اللجنة المنظمة للبطولة جميع الترتيبات الخاصة بانطلاقة المباريات، من تجهيزات الملاعب وفنادق إقامة الوفود وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية وتجهيز اللجان العاملة في منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب.