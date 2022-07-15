شكرا لقرائتكم خبر الأخضر الشاب يتغلب على طاجيكستان وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل هدف «الأخضر» اللاعب يزيد جوشان في الدقيقة 4 من عمر المباراة، التي عمد من خلالها مدرب المنتخب صالح المحمدي إلى الدخول بتشكيلتين مختلفتين، خاضت كل منها شوطا كاملا، وذلك للوقوف على مستويات جميع اللاعبين قبل البطولة.يشار إلى أن المنتخب السعودي تحت 20 عاما، يأتي على رأس المجموعة «الأولى» في بطولة كأس العرب التي ستقام في أبها خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل، وإلى جانبه منتخبا العراق وموريتانيا.
من جانب آخر أنهت اللجنة المنظمة للبطولة جميع الترتيبات الخاصة بانطلاقة المباريات، من تجهيزات الملاعب وفنادق إقامة الوفود وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية وتجهيز اللجان العاملة في منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر الشاب يتغلب على طاجيكستان وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.