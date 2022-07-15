شكرا لقرائتكم خبر وجود الشنقيطي وغياب البرازيلي جروهي عن تشكيلة دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت التشكيلة المثالية للدوري موسم 2021-2022 والتي أعلن عنها الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر موقع «تويتر»، العديد من المفاجآت، أبرزها وجود مهند الشنقيطي في مركز الظهير الأيمن، وغياب البرازيلي مارسيلو جروهي عن التشكيل.

فلاديمير ستويكوفيتش

لعب مع فريقه بالدوري 29 مباراة، بواقع 2610 دقائق، خرج بـ13 مباراة دون استقبال أهداف «كلين شيت»، ونسبة تصديه للتسديدات 82.8%، كما تصدى لركلتي جزاء، وتمكن من الإمساك بالكرة 37 مرة، وأسهم في التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي.

مهند الشنقيطي

الاتحاد

لعب الظهير الأيمن للعميد 28 مباراة، بواقع 2211 دقيقة، سجل هدفا واحدا وصنع 3 أهداف، وأرسل 9 عرضيات ناجحة، وسدد الكرة 3 مرات على المرمى، وفاز في 32 تدخل، وأخرج الكرة 28 مرة، وتصدى لـ6 تسديدات من الخصوم، بجانب اعتراض لـ28 هجمة للمنافسين.

أحمد حجازي

الاتحاد

المدافع المصري خاض 18 مباراة مع العميد، في ظل غيابه لفترة بسبب الإصابات، شتت الكرة خلالها من مناطق الخطورة 76 مرة، ومنع 11 تسديدة للخصوم، فيما كانت نسبة دقة تمريراته 83.5%، ونسبة نجاح في قطع الكرة من المنافسين 52.63%، أما نجاحه في المواجهات الثنائية فبنسبة 64.23%.

سامي الخيبري

الفيحاء

كان أبرز اكتشافات الموسم بالدوري، حيث قاد فريقه للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، شارك في 29 مباراة طوال الموسم، نجح خلالها في منع 29 تسديدة للخصوم، وشتت 166 فرصة من مناطق خطورة فريقه، فيما وصلت دقة تمريراته لـ79.2%، ونجح في قطع الكرات بنسبة 83.33%، أما نجاحه في المواجهات الثنائية فبنسبة 68.33%.

متعب الحربي

الشباب

قدم موسما مذهلا رفقة فريقه، شارك في 29 مباراة، تفوق خلالها في المواجهات الثنائية بنسبة، 55.35%، وتفوق في 13 التحام هوائي من أصل 29، فيما كانت نسبة عرضياته 20.24، وشتت متعب الكرة من مناطق الخطورة لفريقه 64 مرة، فيما منع ثلاث تسديدات، ونجح في قطع الكرة من الخصوم بنسبة 60.98%، وفي المراوغات بنسبة 50، وسدد الحربي 15 تسديدة، منها 6 بين القوائم الثلاث، فيما صنع 4 أهداف، وسجل هدفا وحيدا.

كريستيان كويفا

الفتح

اللاعب البيروفي كان أبرز لاعبي فريقه بالموسم، حيث شارك في 24 مباراة، خلق خلالها 68 فرصة لزملائه، وصنع خمسة أهداف، فيما سجل ثمانية، وأهدر خمس فرص محققة، وسدد لاعب الفتح 44 تسديدة، منها 18 بين القوائم الثلاث، فيما نجح في المراوغات بنسبة 46.53%، وتفوق في المواجهات الثنائية بنسبة 49.12%.

نعيم السليتي

الاتفاق

رغم أن فريقه كان يصارع الهبوط معظم فترات الموسم، إلا أن اللاعب التونسي كان الأفضل ضمن فريقه، حيث لعب 22 مباراة بواقع 1614 دقيقة، وسجل 9 أهداف وصنع هدفين، كما أنه سدد الكرة على المرمى 19 مرة، وأرسل 5 عرضيات صحيحة، ومرر 44 كرة صنع منها فرصا للتهديف، ومرر الكرة 410 مرات بشكل صحيح بنسبة نجاح وصلت إلى 75.2%.

سالم الدوسري

الهلال

شارك الدوسري في 22 مباراة مع الهلال، خلق خلالها 35 فرصة، وصنع 5 أهداف، وسجل 9، نجح سالم في العرضيات بنسبة 14.89%، فيما تفوق في المراوغات بنسبة 54.39%، وبنسبة 56.44 في المواجهات الثنائية، سدد جناح الزعيم 49 تسديدة، منها 19 بين القوائم الثلاث، وقطع الكرة من الخصوم بنسبة 84.62%.

أندرسون تاليسكا

النصر

البرازيلي الأبرز بالدوري السعودي الموسم الماضي، شارك تاليسكا في 28 مباراة مع العالمي، خلق خلالها 25 هدفا، وصنع 2 آخرين، فيما سجل 20 هدفا، نسبة نجاح البرازيلي في العرضيات هي 4.17 في ظل الاعتماد عليه في عمق الهجوم، فيما نجح في المراوغات بنسبة 42.47%، وتفوق في المواجهات الثنائية بنسبة 47.55، سدد تاليسكا 153 تسديدة، منها 58 بين القوائم الثلاث، ونجح في قطع الكرة من الخصوم بنسبة 47.06%.

رومارينيو

الاتحاد

شارك روما في 29 مباراة مع العميد، خلق خلالها 45 فرصة لزملائه، وصنع ستة أهداف، فيما سجل 20، في الوقت الذي كانت نسبة الأهداف المتوقعة منه وفقا للفرص التي أتيحت له هي 15.8 هدفا، وأهدر 11 فرصة محققة، سدد البرازيلي 74 تسديدة، منها 37 بين القوائم الثلاث، فيما نجح في المراوغات بنسبة 50.85%، وتفوق في المواجهات الثنائية بنسبة 49.82%.

أوديون إيغالو

الهلال

هداف الدوري السعودي للمحترفين، وهو اللاعب الذي بدأ الموسم رفقة الشباب قبل انتقاله إلى الهلال ليواصل تألقه، شارك إيجالو في 31 مباراة مع الزعيم والليوث معا، إذ إنه خاض مباراة أكثر من أي لاعب آخر، كون كان للزعيم مباراة مؤجلة من الدور الأول، خاضها عقب انضمام النيجيري، وسجل أوديون 24 هدفا ليصبح هداف الموسم، في الوقت الذي كانت نسبة الأهداف المتوقعة منه هي 17.59 وفقا للفرص التي أتيحت له، أهدر إيغالو 20 فرصة محققة، وصنع 32 فرصة لزملائه، سجلوا منها خمسة أهداف، وسدد النيجيري 111 تسديدة، منها 51 بين القوائم الثلاث.