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بهدف صاروخي.. صلاح يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه للفوز بهدفين دون رد على كريستال بلاس، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، بسنغافورة، فى ثاني وديات الريدز استعداداً للموسم الجديد 2022-2023 .

وافتتح هندرسون قائد ليفربول أهداف المباراة فى الدقيقة 12 بتسديدة صاروخية.

وسجل صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 47 من تسديدة قوية بعد اختراقه الدفاع من الجهة اليمنى.

وتواجد صلاح على مقاعد البدلاء فى بداية المواجهة ثم شارك في الشوط الثاني.

وتلقى ليفربول هزيمة قاسية أمام مانشستر يونايتد قبل أيام في أولى جولات الفريق الآسيوية والتى انتهت برباعية نظيفة بتايلاند فى مفاجأة قوية للريدز.

شاهد هدف صلاح:

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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