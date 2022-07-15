شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. العزيمة والثقة سر تسمية المنتخب السعودى بـ"الصقور الخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المنتخب السعودى واحداً من أقوى المنتخبات العربية والآسيوية، والذى يلقب بـ "الصقور الخضر" بين عشاقه، وتم اختيار الصقر باعتبار أن لقب "الصقور الخضر" من الألقاب التى ارتبطت بالمنتخب السعودى طوال تاريخه، وبما يرمز له من أصالة تعبر عن جانب من البيئة والثقافة السعودية اللتين ارتبطتا بالصقر ارتباطًا وثيقًا، باعتباره رمزًا للقوة والجسارة والعزيمة والثقة.

تأسس المنتخب السعودي لكرة القدم عام 1956، وكانت أول مباراة دوليه له أمام المنتخب اللبناني في 18 يناير 1957، والتي انتهت بنتيجة 1–1، وكانت المباراة في دورة الألعاب العربية عام 1957، انضم الاتحاد السعودي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عام 1956، وكذلك انضم إلى الاتحاد الآسيوي في ذات العام.

وكانت ثاني مشاركات المنتخب السعودي في البطولات فبكأس الخليج عام 1970، أمام منتخب الكويت وشهدت إحراز أول هدف سعودي فى بطولة كأس الخليج وكان بأقدام محمد العبدلي، ثم كانت ثالث المشاركات فى بطولات عام 1975 في بطولة كأس فلسطين، أما رابع المشاركات في البطولات كانت عام 1978، في دورة الألعاب الآسيوية في بانكوك، ثم بعدها بعامين شارك المنتخب السعودي في بطولة دورة الألعاب الإسلامية، ثم في عام 1984 كان المنتخب السعودي على موعد مع التتويج بأول بطولة له في تاريخه وكانت كأس أمم أسيا التي أقيمت في سنغافورة، حيث فاز في البطولة من مشاركته الأولى.

شارك المنتخب السعودي بعدها في مسابقة إقليمية وأخرى وهى كأس الأمم الأفرو آسيوية عام 1985، ثم كان المنتخب السعودي على موعد مع التتويج الثاني له على التوالي في كأس أمم آسيا عام 1988، والتي أقيمت في قطر، ثم جاء عام 1994، ليكون المنتخب السعودي على موعد مع التاريخ والمشاركة السعودية الأولى في كأس العالم والتي أقيمت نسختها في الولايات المتحدة وشهدت إنجازاً تاريخاً بالوصول إلى الدور الثاني من البطولة من المشاركة الأولى الأمر الذي عجزت عنه منتخبات كبرى في ذلك الوقت مثل كولومبيا، حيث تمكن المنتخب السعودي من تجاوز المرشحة بلجيكا والفوز على المغرب في دور المجموعات، قبل أن يسقط أمام السويد في دور ال 16 بنتيجة 3-1.

أصبحت السعودية فريقاً مرعباً لجميع المنتخبات الآسيوية حيث أصبح المنتخب السعودى منذ فوزه باللقب الآسيوي لأول مرة وحتى عام 2000 ضيفًا دائمًا فى المباراة النهائية.

وتأهل لنهائيات كأس العالم لخمس مرات منها أربع مرات متتالية منذ صعوده الأول في مونديال أمريكا عام 1994 وحتى 2006، وخرج المنتخب السعودي من الجولة الأولى من مباريات كأس العالم خلال مشاركاته الثلاث التالية لمونديال عام 1994.

انقطع المنتخب السعودي بعدها عن التأهل للمسابقة حتى تأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في 2018، وفي كأس العالم 2018 خرج المنتخب السعودي في الدور الأول عقب خسارته في أول جولتين أمام منتخبي روسيا و الأورغواي، ولعب في آخر جولة مع المنتخب المصري وحقق 3 نقاط بعد فوزه 2-1.