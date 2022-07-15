شكرا لقرائتكم خبر عن متحف فيفا يبرز مشاركة مصر بمونديال 90: انضم لأصعب مجموعات البطولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز متحف الاتحاد الدولى لكرة القدم "متحف فيفا" مشاركة المنتخب الوطني المصري فى نهائيات كأس العالم عام 1990، الذي أقيم فى إيطاليا، مؤكدا أن منتخب الفراعنة وقع فى المجموعة الأصعب فى البطولة مع هولندا بطل أوروبا عام 1988، ومع أيرلندا وإنجلترا.

ونشر حساب متحف فيفا عبر "إنستجرام" صورا للاعبي المنتخب فى هذه البطولة وعلق عليها، "انضمت مصر إلى المجموعة الأصعب فى كأس العالم لكرة القدم 1990 وواجهت هولندا وأيرلندا وإنجلترا".



منتخب مصر في مونديال إيطاليا 1990

وأضاف حساب متحف فيفا، "أمام هولندا بطل أوروبا تمت مكافأة جهود الفراعنة الدؤوبة في الدقيقة 83 عندما حول مجدي عبد الغني ركلة جزاء للنتيجة النهائية 1-1، وبطريقة دفاعية فائقة ضد أيرلندا حصلوا على نقطة أخرى، لكن الخسارة أمام إنجلترا جعلتهم يخرجون من البطولة في مرحلة المجموعات".

ولعب منتخب مصر مباراته الأولى في المونديال يوم 12 يونيو 1990، مع منتخب الطواحين الهولندية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، وفي المباراة الثانية تعادل المنتخب مع أيرلندا سلبيا، قبل أن يخسر أمام أسود إنجلترا بهدف نظيف ويودع البطولة العالمية.



متحف فيفا



قميص المنتخب في مونديال 90



مباراة مصر وهولندا