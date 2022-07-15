شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي مصرى فى دور الـ 64 الرئيسي لسلاح السيف ببطولة العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل زياد السيسي وأدهم معتز لاعبا منتخب مصر لسلاح السيف إلى دور الـ 64 الرئيسي من بطولة العالم للمبارزة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 يوليو إلى 23 من نفس الشهر على صالة استاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

ونجح الثنائي المصري زياد السيسي وأدهم معتز فى تحقيق الفوز والعلامة الكاملة خلال خمس مواجهات من دور المجموعات.

وفاز زياد السيسي على بطل جامايكا والكويت وكازخستان وجزيرة فيرجين وسنغافورة وإسبانيا.

فيما نجح معتز فى الفوز على بطل جورجيا وشيلي وإيران والعراق وكولومبيا وكونغو الديموفراطية .

وودع مدحت معتز المنافسات بعد الخسارة امام الكندي فارس عرفة بنتيجة 15 - 11 في دور الـ 64 التمهيدي من بطولة العالم للسلاح .

وتأهل محمد عامر المصنف السادس عشر عالميًا إلى دور الـ 64 الرئيسي مباشرةً، وذلك بسبب تواجده ضمن قائمة أفضل 16 مصنف على البطولة، بينما لعب باقي اللاعبين من دور المجموعات.

وتقام اليوم منافسات دور المجموعات والأدوار الغير رئيسية ليتأهل 64 لاعبا ولاعبة إلى دور ال 64 الرئيسي والمقرر انطلاقه من يوم 18 يوليو الجاري.

ويتم تأهيل أول 16 لاعب أو لاعبة في التصنيف الخاص بكل سلاح إلى دور ال 64 الرئيسي.