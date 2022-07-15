شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم حسام البدرى.. المدربون المصريون يغزون الدوريات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع المدرب المصرى، خلال الفترة الأخيرة، استعادة ثقة الأندية العربية بعد النتائج المميزة التى تحققت مؤخرا وأبرز هؤلاء المدربين طارق مصطفى مع أولمبيك أسفى المغربى، ومؤمن سليمان مع الشرطة العراقي، ومن قبلهم أيمن الرمادي فى الإمارات.

حسام البدري فى تحدٍ جديدٍ

فضل حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، البحث عن تحد جديد وهو ما دفعه لقبول عرض وفاق سطيف الجزائرى، حيث وصل المدرب المصري الجزائر خلال الساعات الماضية لتوقيع عقود تدريب الفريق لموسمين قادمين.

طارق مصطفى في المغرب

أعلن رئيس نادي أولمبيك آسفي المغربي، عبد الرحيم حنان، تجديد التعاقد مع المدير المصرى لفريقه طارق مصطفى لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقال رئيس نادي أولمبيك آسفي، فى تصريحات لموقع البطولة المغربي، "طارق أحْدَثَ تغييرًا على مستوى النتائج وساهم في إعادة إقلاع الفريق، حيث كان يحتل المركز قبل الأخير وبعد قدومه أنهينا الموسم في المرتبة السابعة، وهو مؤشر ملموس على مدى العمل الذي قدّمه".

مؤمن سليمان فى العراق

توج نادى الشرطة العراقي، الذي يدربه المصري مؤمن سليمان، بلقب الدوري العراقي بعد الفوز على القوة الجوية بنتيجة 2-0، على ملعب "الشعب الدولي"، والمؤجلة من الجولة الـ27 من المسابقة.

وقاد المدرب المصري مؤمن سليمان فريق الشرطة لحسم لقب الدوري العراقي قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات.

أيمن الرمادي فى الإمارات

يعتبر الرمادي واحداً من أشهر المدربين العرب فى دولة الإمارات، واستطاع تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في دوري الإمارات، حيث تولى تدريب فريق دبي لعدة سنوات وصعد بالفريق لدوري المحترفين قبل ذلك في أربع مرات.

وأكمل الرمادى سلسلة صعوده بالأندية عقب توليه مسئولية فريق الشارقة عقب هبوطه لدوري الدرجة الأولى وصعد بالفريق إلى دوري المحترفين، وبعدها مباشرة تولى قيادة فريق اتحاد كلباء وصعد به إلى دوري المحترفين فى الإمارات.

وقضى الرمادي 5 مواسم على رأس الإدارة الفنية لفريق عجمان الإماراتي ليصبح أقدم المدربين الحاليين في جميع الفرق المشاركة بمسابقة الدوري ، قبل أن يودع الفريق الإماراتي تاركا خلفه مسيرة مضيئة وبصمة مصرية على الملاعب الإماراتية.