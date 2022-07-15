شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب يد تونس يهزم الكونغو الديمقراطية ويتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب تونس على الكونغو الديموقراطية بنتيجة 40/34 فى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا فى مصر، ليتأهل لنصف النهائي ويضمن تأهله لبطولة العالم.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب الكونغولي 16/15 قبل أن يواصل المنتخب الكونغولي سيطرته فى الشوط الثاني، قبل أن يعود نسور قرطاج للمباراة وينتهي الشوط الثاني بالتعادل 31/31 ويمتد اللقاء للوقت الإضافي الذي حسمه المنتخب التونسي.

وسينتظر تونس منتخب الفائز من مباراتي مصر والجزائر لمواجهته فى نصف النهائي.

وكان المنتخب المغربي قد حسم تأهله لبطولة العالم لكرة اليد، بعد التغلب على المنتخب الغيني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بنتيجة 28/24 فى إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال فى نسختها 25 التى تقام بمصر في الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجارى بصالة حسن مصطفى باكتوبر وصالة الشباب والرياضة.

وجاء الفوز ليحصل المغرب على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة كأول منتخب يصعد لنصف النهائي فى البطولة للمرة الثامنة فى مشواره وايضا يتأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد.