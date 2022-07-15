شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والجزائر فى ربع نهائي أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الشارع الرياضي المصري والعربي مباراة الشقيقين مصر والجزائر الليلة فى بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، التى تستضيفها مصر حالياً، ونستعرض فى السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بالمباراة المرتقبة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة مصر والجزائر لكرة اليد؟

ج:يلتقى منتخب مصر الأول لكرة اليد فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، مع نظيره الجزائرى فى دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

س: كيف صعد منتخب مصر لهذا الدور؟

ج: تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى ربع نهائى أمم أفريقيا لليد بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات، فقد فاز منتخب مصرعلى نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثانى مواجهاته بالبطولة، بعدما حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث تضم مجموعة الفراعنة 3 منتخبات فقط .

س: ماذا ينتظر منتخب مصر في نصف النهائي حال الفوز الليلة؟

ج:فى حال فوز الفراعنة على الجزائر سيلتقى فى نصف النهائى مع الفائز من لقاء تونس مع الكونغو الديمقراطية.

س: ما هى قائمة مصر في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد؟

ج: اختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.