شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوافق على إقامة اختبارات الناشئين بالزمالك بمجمع ملاعب إبراهيم يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إقامة اختبارات الناشئين والبراعم فى مقر القلعة البيضاء.

وأعلن طارق يحيي المسؤول عن الاختبارات تحديد 5 أيام لإقامة اختبارات البراعم والناشئين داخل مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء.

وستقام الاختبارات في الأيام التالية:-

الأحد الموافق يوم 17، والثلاثاء الموافق يوم 19، والأحد الموافق يوم 24، والثلاثاء الموافق يوم 26، والأحد الموافق يوم 31 من شهر يوليو الجاري .

وأضاف يحيي أن اختبارات الناشئين ستجري بداية من التاسعة صباحاً، أما البراعم ستكون بدايتها في الرابعة عصراً، وفقا للأيام المحددة سابقًا.