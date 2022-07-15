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مرتضى منصور يوافق على إقامة اختبارات الناشئين بالزمالك بمجمع ملاعب إبراهيم يوسف

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القاهرة - سامية سيد - وافق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إقامة اختبارات الناشئين والبراعم فى مقر القلعة البيضاء.

 

وأعلن طارق يحيي المسؤول عن الاختبارات تحديد 5 أيام لإقامة اختبارات البراعم والناشئين داخل مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء.

 

وستقام الاختبارات في الأيام التالية:-

 

الأحد الموافق يوم 17، والثلاثاء الموافق يوم 19، والأحد الموافق يوم 24، والثلاثاء الموافق يوم 26، والأحد الموافق يوم 31 من شهر يوليو الجاري .

 

وأضاف يحيي أن اختبارات الناشئين ستجري بداية من التاسعة صباحاً، أما البراعم ستكون بدايتها في الرابعة عصراً، وفقا للأيام المحددة سابقًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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