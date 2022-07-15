شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوافق على إقامة اختبارات الناشئين بالزمالك بمجمع ملاعب إبراهيم يوسف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إقامة اختبارات الناشئين والبراعم فى مقر القلعة البيضاء.
وأعلن طارق يحيي المسؤول عن الاختبارات تحديد 5 أيام لإقامة اختبارات البراعم والناشئين داخل مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء.
وستقام الاختبارات في الأيام التالية:-
الأحد الموافق يوم 17، والثلاثاء الموافق يوم 19، والأحد الموافق يوم 24، والثلاثاء الموافق يوم 26، والأحد الموافق يوم 31 من شهر يوليو الجاري .
وأضاف يحيي أن اختبارات الناشئين ستجري بداية من التاسعة صباحاً، أما البراعم ستكون بدايتها في الرابعة عصراً، وفقا للأيام المحددة سابقًا.