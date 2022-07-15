شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان وزوجته مع قرد فى شهر العسل: "تمامًا مثل القرد كنت أرقص طوال حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق الأهلي الذى انتهت إعارته الشهر الماضي مع نادي ألتاي أزمير التركي، عن صورة مع زوجته علياء الزنوكي، مع أحد القردة خلال قضائهما شهر العسل فى غابة القرود أوبود بجزيرة بالي فى إندونيسيا، ونشر ريان صورة مع زوجته وبرفقتهما أحد القرود، عبر حسابه على انستجرام، وصحبها بتعليق: "تمامًا مثل القرد كنت أرقص طوال حياتي".



أحمد ريان وزوجته مع القرد

من ناحية أخرى، طلب أحمد ياسر ريان من إدارة القلعة الحمراء تحديد موقفه من العودة للفريق أم البقاء فى رحلة الإعارة، ويرغب أحمد ياسر ريان في حسم موقفه بعدما تلقى خلال الفترة الماضية عدة عروض من أندية محلية وخارجية طلبت التعاقد معه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وقدم أحمد ريان موسماً مُتميزاً مع نادي أزمير، وتألق من قبلها مع الجونة وسيراميكا الأمر الذي جعل كثيرين يُطالبون بعودته للقلعة الحمراء لتدعيم الهجوم الأهلاوي، لكن هذا الأمر لم يُحسم بشكل رسمي حتى الأن ومازال محل دراسة من قبل مسئولو النادي.