شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حسام البدرى فى منصب الرجل الأول بالكرة المصرية قبل المهمة الجزائرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى وفاق سطيف الجزائري تعيين المدير الفني السابق للنادي الأهلي، والمنتخب المصري حسام البدري لتولي تدريب النادى لمدة عامين، ليستمر فى قيادة الفريق حتى عام 2024.

حسام البدري وصل مطار هواري بومدبن بالعاصمة قادما من العاصمة المصرية القاهرة، من أجل إتمام إجراءات تعاقده مع الوفاق لموسم الرياضي 2022/ 2023".

ويعول وفاق سطيف على استرجاع مكانته بين الأندية الكبرى، حيث أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري الممتاز، على غير العادة منذ سنوات، فى المركز السادس، بالرغم من وصوله إلى المربع الذهبي من منافسة رابطة أبطال أفريقيا وإقصائه أمام النادي الأهلي المصري.

ويمتلك البدرى الذى لعب للأهلى تاريخا طويلا مع الساحرة المستديرة، أسفر عن تنصيبه مدربا للفراعنة خلفا للمكسيكى أجيرى، والذى كان قد رحل عن تدريب الفراعنة، بعد خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى أقيمت فعالياتها فى مصر على يد جنوب أفريقيا.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".

وفى عام 2013، أعلن اتحاد كرة القدم في ديسمبر تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقاد البدري المنتخب الأوليمبي للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول، وفى 2019 تولي حسام البدري مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.

ورحل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر بعد 10 مباريات قاد خلالها الفراعنة، وذلك بعدما قرر اتحاد كرة القدم توجيه الشكر له عقب التعادل مع الجابون. قاد البدري منتخب مصر في 10 مباريات، بينهم وديتين ضد بوتسوانا وليبريا، وحقق 6 انتصارات و4 تعادلات ولم يتلق أي هزيمة.

مع البدري سجل منتخب مصر 14 هدفا، وتلقت شباك الفراعنة 4 أهداف.

فى تصفيات كأس أمم أفريقيا لعب منتخب مصر مع البدري 4 مباريات، حقق خلالها الفوز على كل من توجو ذهابا وإيابا وجزر القمر، وتعادل مع كينيا ذهابا وإيابا وأيضا مع جزر القمر، ليتصدر المجموعة ويتأهل للبطولة التي ودعها الفراعنة من المباراة النهائية بالخسارة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

أما فى تصفيات كأس العالم فاز منتخب مصر على أنجولا بهدف وتعادل مع الجابون خارج ملعبه بهدف لكل فريق.

كما لعب منتخب مصر مباراتين وديتين تحت قيادة حسام البدري أمام ليبيريا وبوتسوانا وفاز الفراعنة بنفس النتيجة وهي هدف دون رد.

أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب مصر تحت قيادة البدري هما محمد الشناوي ومحمد مجدي "أفشة" ولعبا جميع المباريات العشرة.