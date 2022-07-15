شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية للبولينج "رجال وسيدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد العربى للبولينج على إقامة منافسات البطولة العربية رجال وسيدات، والمقرر انطلاقها فى الفترة من 11 إلى 20 أغسطس المقبل بمصر، ومن المقرر أن تقام البطولة بالمركز الدولى للبولينج، وتشهد منافسات الفردى والزوجى والثلاثى وهذا النوع يقتصر على الرجال فقط.

وحدد مسئولو البطولة يوم 27 يوليو الجارى كموعد أخير لتلقى الأوراق الخاصة بلاعبى كل دولة المقرر مشاركتهم فى المنافسات، من جواز سفر وصور شخصية واستمارات.

من ناحية أخرى، اعتمد الاتحاد الدولى للعبة نتيجة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى، والتى أسفرت عن فوز كل من المصرى فاروق هاريدي رئيسا، وكيلي جازل نائبا من جنوب أفريقيا، وفى العضوية ممثل عن دول تونس والصومال بالإضافة إلى غانا.