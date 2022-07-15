الامارات | الرزوقي: تمثيل مشرف للحكم الإماراتي جابر الزعابي في "عالمية الكاراتيه"

شكرا لقرائتكم خبر عن الرزوقي: تمثيل مشرف للحكم الإماراتي جابر الزعابي في "عالمية الكاراتيه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، عن سعادته، بالتمثيل المشرف للحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي، في إداراته مباريات دورة الألعاب العالمية، التي أسدل الستار عنها اليوم بمدينة برمنغهام الأميركية، واستهلت منذ السابع من يوليو الجاري.

وقال الرزوقي في تصريحات صحافية: "نفخر بما وصل إليه التحكيم الإماراتي على الساحة العالمية، بعد أن أكد الزعابي لمرة جديدة، أنه على قدر الثقة الممنوحة إليه من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه، بتوليه وباقتدار إدارة المباريات في دورة الألعاب العالمية في برمنغهام، وأن يكون سفيراً مميزاً لكاراتيه الإمارات في كبرى المحافل الدولية".

وأوضح: "جاء اختيار الزعابي من ضمن 18 حكم على مستوى العالم لإدارة منافسات دورة الألعاب العالمية في أمريكا، بجانب كونه من ضمن أربعة حكام عرب، إذ تولى بجواره إدارة المنافسات كل من الكويتي الكويتي منصور السلطان، والمصري هيثم فارق، والمغربي الزيتوني مطيوط".

يذكر أن الحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي، سبق أن تم اختياره لمرات عدة للتحكيم في بطولات دولية، نال على أثرها الإشادة والتقدير من الاتحاد الدولي للكاراتيه، جاء أخرها في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "سيرياس A" التي أقيمت في القاهرة مؤخراً

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