الامارات | "كريتف فلير" تدافع عن لقب "غودولفين" في "ديانا ستيكس" الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن "كريتف فلير" تدافع عن لقب "غودولفين" في "ديانا ستيكس" الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمل المهرة "كريتف فلير"، لواء الدفاع عن لقب فريق "غودولفين" العالمي في سباق "ديانا ستيكس" المخصص للمهرات والأفراس للفئة الأولى "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، وذلك حين تخوض مهرة الأربعة سنوات يوم غدٍ السبت تحدي السباق الممتد لمسافة 1800 متر عشبي، ويجري على مضمار "سراتوغا" الأميركي الشهير.

وتطمح "كريتف فلير" المنحدرة من نسل الفحل "دباوي"، إلى تكرار إنجاز زميلتها في "غودولفين"، المهرة "الثقة" المتوجة بالشعار الأزرق العالمي بلقب "ديانا ستيكس" للعام الماضي.

وحصلت "كريتف فلير" على فترة راحة طويلة، منذ أن سجلت فبراير الماضي الفوز الأكبر في مسيرتها، بانتزاعها لقب سباق "بلانشين" للفئة الثانية "جروب 2"، الذي جرى على مضمار "ميدان" العالمي بدبي، ضمن أمسيات سباقات "كرنفال كأس دبي العالمي".

وتعود "كريتف فلير" بإشراف مدربها شارلي آبلبي، إلى مضمار "سراتوغا" في تجربة ثانية، بعد أن حلت بالمركز الثالث في سباق "سراتوغا أوكس أنفيتاشونال" لخيول "جروب 2" في أغسطس من العام الماضي.

وتواجه مهرة "غودولفين" في "ديانا ستيكس" صفوة المهرات والافراس على ساحة سباقات الخيل الأميركية، يبرز منهن الفرس "بليكر ستريت" المملوكة لـ "بيتر برانت"، والقادمة بإشراف مدربها تشاد براون من انتصارٍ عريض مطلع الشهر الماضي بلقب سباق "نيويورك ستيكس" لخيول "جروب 1"، الذي أقيم على مضمار "بيلمونت بارك" الأميركي.

وعلق مدرب "غودولفين" شارلي آبلبي، على جهوزية "كريتف فلير" وحظوظها للفوز في سباق "ديانا ستيكس" بقوله في تصريحات صحافية: "كان هذا السباق دوماً هدف "كريتف فلير" منذ انتصارها في دبي بلقب بطولة "بلانشين"، وقد فعلت كل شيء بشكل صحيح منذ عودتها إلى أمريكا والخضوع للتدريبات".

وأضاف: "تم شحن المهرة من "بيلمونت" إلى "سراتوغا" خلال الأسبوع الجاري، وفريق العمل هناك سعيد بحالتها الراهنة، وإذا تمكنت من تكرار مستواها في دبي، أو حتى بعض من مستواها في أمريكا العام الماضي، فستكون من أبرز المرشحات للفوز بالسباق".

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