الامارات | ​العراقي زيدان يتألق ومانشستر يونايتد يفوز.. لمسات ساحرة في مباراتين (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ​العراقي زيدان يتألق ومانشستر يونايتد يفوز.. لمسات ساحرة في مباراتين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني توالياً في جولته الصيفية استعدادا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي 4-1 الجمعة في ملبورن، في مباراة تألق فيها النجم العراقي الصاعد زيدان إقبال.

تقدم اصحاب الأرض بواسطة كريستوفر ايكونوميديس (5)، ورد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف حملت تواقيع الاسكتلندي سكوت ماكتوميني (43) والفرنسي أنتوني مارسيال (45+1) وماركوس راشفورد (78) وادموند لوبانكو (90 خطأ في مرمى فريقه).

وكان مانشستر يونايتد استهل جولته بفوز عريض على غريمه التقليدي ليفربول برباعية نظيفة في بانكوك الثلاثاء الماضي.



فاجأ اصحاب الارض الضيوف بافتتاحهم التسجيل بعد مرور 5 دقائق بواسطة ايكونوميديس مستغلا هجمة مرتدة سريعة.

ووجد مانشستر يونايتد صعوبة في اختراق دفاع فيكتوري المنظم على الرغم من نسبة استحواذ كبيرة على الكرة بلغت 76 في المئة في الشوط الاول، قبل ان يسجل هدفين متتاليين في نهاية الأول عبر ماكتوميني الذي اطلق كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت باحد مدافعي فيكتوري وخدعت الحارس (43)، قبل ان يضيف مارسيال الهدف الثاني اثر تلقيه كرة من السويدي انتوني ايلانغا (45+1).

وكما في المباراة الاولى، اخرج مدربه الجديد الهولندي اريك تن هاغ جميع لاعبي الصف الاول ومنح الفرصة للاعبين الشبان.

وبسط مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات الشوط الثاني وتألق في صفوفه مجددا لاعب وسطه الصاعد العراقي زيدان اقبال بفضل تحركاته وفنياته ورؤيته الثاقبة.

وقام مدافع مانشستر يونايتد بمجهود فردي من منتصف الملعب قبل ان يمرر الكرة باتجاه راشفورد داخل المنطقة فغمزها الاخير داخل الشباك (78).

وقبل صافرة نهاية المباراة، حوّل لوبانكو عن طريق الخطأ في شباك فريقه تمريرة عرضية من الهولندي تاهيت تشونغ.

ويستمر مانشستر يونايتد في جولته الاسترالية حيث يلتقي الثلاثاء مع مواطنه كريستال بالاس الثلاثاء المقبل ومع استون فيلا في 23 الحالي.

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