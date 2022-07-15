موعد مباراة مصر والجزائر اليوم في ربع نهائي أمم إفريقيا لليد.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، مع نظيره الجزائرى فى دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى ربع نهائى أمم أفريقيا لليد بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات، فقد فاز منتخب مصرعلى نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثانى مواجهاته بالبطولة، بعدما حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث تضم مجموعة الفراعنة 3 منتخبات فقط .

فى حال فوز الفراعنة على الجزائر سيلتقى فى نصف النهائى مع الفائز من لقاء تونس مع الكونغو الديمقراطية.

ويطمح المنتخب الوطني، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا المدير الفنى للفراعنة قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى..

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق خالد خيري.