موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف بيراميدز، نظيره الأهلي، فى التاسعة مساء غد السبت، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الخامسة والعشرين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه فيوتشر برباعية نظيفة في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 48 فى المركز الثالث من ٢٢ مباراة بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 39 في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري العام.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني ب ٥٠ نقطة من ٢٤ مباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع

الأهلي يفتقد جهود عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، خلال مباراة بيراميدز، وهم: محمد هاني، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، حسين الشحات، وميكيسونى، وأكرم توفيق، وعمار حمدي، وليد سليمان، ومحمود متولي.

من المتوقع أن يعتمد سواريس على التشكيل التالي:

الشناوي

كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، معلول

حمدي فتحي، السولية، قفشة، صلاح محسن، أحمد عبد القادر

حسام حسن

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي :

ومن المتوقع أن يبدأ تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بتشكيل مكون من :

شريف إكرامي في حراسة المرمى.

علي جبر -حسين السيد- أسامة جلال – أحمد فتحي في خط الدفاع.

نبيل عماد دونجا – رمضان صبحي- عبد الله السعيد – إسلام عيسى – وليد الكرتي في خط الوسط.

فخري لاكاي أو فخر الدين بن يوسف في خط الهجوم

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.