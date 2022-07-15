الامارات | برشلونة ويونايتد متفقان.. ودي يونغ يريد البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ويونايتد متفقان.. ودي يونغ يريد البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفق برشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي للتخلّي عن نجم وسطه الشاب فرنكي دي يونغ الراغب بالبقاء مع النادي الكاتالوني، بحسب ما ذكرت عدة تقارير صحافية أوروبية الجمعة.

وكتبت ماركا الإسبانية ان "الطرفين على خلاف، النادي يريد رحيله واللاعب راغب بالبقاء".

ودخل مستقبل لاعب الوسط الدفاعي البالغ 25 عاماً في منعطف مع اقتراب جولة النادي في الولايات المتحدة، مع احتمال ان يستبعده النادي عنها لتسريع انجاز الانتقال.

واضافت ماركا إن مانشستر يونايتد مستعد لصفقة ضخمة، كي يلمّ شمل اللاعب الدولي مع مواطنه المدرب الجديد للشياطين الحمر الهولندي إريك تن هاغ الذي أشرف عليه في أياكس أمستردام.

اردفت ان مسؤولي يونايتد (المدير الرياضي جون مورتو والرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد) سافرا إلى برشلونة (الإثنين الماضي) وعقدا أكثر من اجتماع مع المدراء الرياضيين لوصيف الدوري الإسباني "سيحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 21 مليون يورو (نحو 21.1 مليون دولار) الموسم المقبل ويرتفع إلى 28 مليوناً في التالي، فضلاً عن المكافآت. هذه أرقام كبيرة نظراً للوضع (المالي) الصعب في النادي".

ويحتاج يونايتد الذي سيغيب عن دوري أبطال أوروبا بعد حلوله سادساً في البريمرليغ الموسم الماضي، لتعويض رحيل لاعب وسطه الفرنسي الدولي بول بوغبا إلى يوفنتوس الإيطالي والصربي نيمانيا ماتيتش إلى روما الإيطالي.

تعاقد تن هاغ حتى الآن مع الظهير الأيسر الهولندي الشاب تايلر مالاسيا، ويرغب بضم صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن، فيما اقترب من التعاقد مع مدافع أياكس الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس الذي لعب أيضاً تحت اشراف تن هاغ، بصفقة كبيرة.

لكن في المقابل، يبدو دي يونغ مرتاحاً في برشلونة بعد ان اصبح قطعة رئيسة في تشكيلة بلاوغرانا تحت اشراف العديد من المدربين في فتراته المتعثرة الأخيرة وهم ارنستو فالفيردي، كيكي سيتيين، الهولندي رونالدو كومان وتشافي.

وكتبت سبورت الكاتالونية ان دي يونغ الذي اشترى أخيرا بيتا في برشلونة، ابلغ زملاءه موقفه الرافض للرحيل "من المستحيل أن ارحل. كيف اترك برشلونة؟".

وعلى الطرف الإنجليزي، ذكرت صحيفة شبكة بي بي سي وصحيفة "ديلي ميل" ان برشلونة اتفق مع يونايتد على صفقة تبلغ 63 مليون جنيه استرليني (نحو 74.5 مليون دولار) مع 8.5 ملايين إضافية كمكافآت "لكن دي يونغ يتواجه مع النادي في ما يتعلق بأكثر من 17 مليون جنيه من الرواتب المؤجلة والمكافآت التي يدين بها للاعب". واضافت ديلي ميل ان برشلونة كان قد عرض على اللاعب تخفيض راتبه او الرحيل.

ويحتاج برشلونة، الذي جدّد عقد جناحه الفرنسي عثمان ديمبيليه، الى التخلي عن اللاعب لتخفيض سقف رواتبه وتحرير معدل اجور لاعبيه، بعد تعقد عملية تسجيل لاعبيه الجديدين العاجي فرانك كيسييه والبرازيلي رافينيا.

وتشير التقارير الى رغبة النادي بالتعاقد أيضاً مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني، الظهير الإسباني سيسار أسبيليكويتا من تشلسي الإنكليزي والفرنسي جول كونديه قلب دفاع إشبيلية الإسباني.

وانضم دي يونغ لبرشلونة صيف 2019 من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون يورو، ويرتبط بعقد معه حتى حزيران/يونيو 2026.

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