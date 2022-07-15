شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور صراع ساخن بين أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومروان حمدى نجم سموحة على صدارة هدافى بطولة الدوري المصرى قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء غد السبت باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فيما يستعد فريق الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء السبت باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مروان حمدى "سموحة" (12 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبى" (9 أهداف).

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.