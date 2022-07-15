شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس مديرا فنيا لفريق النور السعودي لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد طارق محروس المدير الفني السابق لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، مع نادي النور السعودي لتدريب فريق كرة اليد بداية من الموسم المقبل.

وأعلن نادي النور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع طارق محروس لتولي القيادة الفنية للفريق.

من جانبه عبر طارق محروس عن شكره لإدارة نادي النور السعودي على ثقتهم، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سيحاول جاهدا تحقيق البطولات مع فريق النور ليكون دائما في المكانة التي يستحقها.

وقال محروس، إنه سيبدأ مشواره مع الفريق السعودي بداية من أول أغسطس المقبل، ويجري حاليا التحضير للاستعداد للموسم الجديد، مع دراسة إمكانية المشاركة في البطولة العربية التي ستستضيفها تونس ويتأهل بطلها للمشاركة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.

وأكد محروس، أن الجهاز الفني للموسم الجديد سيشهد انضمام مخطط أحمال دنماركي، وذلك في إطار خطة الاهتمام بالجوانب البدنية للاعبين.

يذكر أن طارق محروس كان قد خاض العديد من التجارب التدريبية المهمة، وحصل مع منتخب مصر للشباب على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2019.