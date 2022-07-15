شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر بطلة الاسكواش تدعم زوجها زياد السيسى فى بطولة العالم للسلاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نوران جوهر بطلة الإسكواش على حضور منافسات بطولة العالم للسلاح باستاد القاهرة لدعم زوجها زياد السيسى لاعب منتخب السلاح، الذى يخوض اليوم منافسات دور المجموعات لسلاح السيف فى أول أيام البطولة.

وانتهت منافسات اليوم الأول لمنافسات سيف المبارازة لفردى السيدات ببطولة العالم للسلاح المقامة فى مصر فى الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر الجاري.





نوران جوهر

وتمكنت البطلة المصرية ناردين إيهاب من تحقيق الفوز بدور الـ 64 التمهيدي والتأهل لدور 64 الرئيسي بعد اكتساحها بطلة رومانيا بيانكا بينيا بنتيجة 15-5.

وبذلك تتأهل ناردين لاستكمال المنافسات يوم الاثنين المقبل والتي ستشهد باقي المباريات من دور الـ64 الرئيسي وحتى الدور النهائي..وكانت ناردين قد تأهلت من دور المجموعات الذي شهد تواجد بطلات النمسا والتشيك وصربيا واستراليا وكوستاريكا وبريطانيا.

وعلى صعيد أخر ، تأهلت كل من شرويت جابر وأية شريف للدور 64 التمهيدي إلا أن الحظ لم يحالفها لاستكمال المنافسات حيث خسرت شرويت جابر من بطلة فينزويلا بنتيجة 15-12 فيما خسرت أية شريف من بطلة الصين بصعوبة بنتيجة 15-14 ، وكانت لما ياسر قد تأهلت أيضا للدور 128 إلا أنها خسرت من لاعبة إسرائيل بنتيجة 15-10.

ويشهد اليوم بداية منافسات فردي الرجال لسلاح السيف بداية من الواحدة ظهرا على الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.